Ситуація навколо України є пріоритетною, заявляють у МЗС Великої Британії

Розвиток ситуації в Україні та навколо неї є ключовим пріоритетом для зовнішньополітичного відомства Великої Британії, повідомляє The Daily Telegraph.

"Ситуація, що складається в Україні і навколо неї, є головним пріоритетом для МЗС, і, як і слід було очікувати, у нас є надійні плани дій у надзвичайних ситуаціях для реагування на будь-які події", - заявив виданню представник зовнішньополітичного відомства.

За його словами, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс чітко дала зрозуміти, що агресія Росії щодо України неприйнятна і неспровокована, і будь-яке вторгнення буде пов'язане з серйозними наслідками та витратами.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що співробітникам МЗС Великої Британії сказали бути готовими перейти в "кризовий режим" у найкоротші терміни через можливе загострення ситуації навколо України.

Зазначається, що у разі потреби чиновників і дипломатів буде переведено для роботи над політикою щодо Росії та України, а також для визначення реакції Великої Британії на будь-який подальший сплеск напруженості, включно зі стримуванням та санкціями.

Країни Заходу стурбовані пересуванням російських військ на кордоні України. Вони вважають, що Росія може планувати вторгнення до цієї країни. Росія заявляла, що не планує такого вторгнення.

У Вашингтоні неодноразово говорили про готовність США та союзників запровадити санкції проти Росії у разі ескалації ситуації навколо України. Раніше, у вівторок, прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що Вашингтон не виключає жодного з раніше озвучених варіантів санкцій щодо Росії у разі її вторгнення на Україну, зокрема відключення від міжбанківської системи Swift.