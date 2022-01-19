Держспецзв'язку оприлюднила нові подробиці щодо кібератаки на сайти українських держорганів

Державна служба спеціального зв'язку опублікувала нові подробиці щодо кібератаки, що відбулася 14 січня, на державні сайти України, повідомила пресслужба Держспецзв'язку в Facebook.

"Наразі використання програми-вайпера WhisperGate, за класифікацією компанії Microsoft Microsoft Security Intelligence Microsoft Ukraine для знищення даних, зафіксовано у кількох установах, які стали жертвами атаки", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Держспецзв'язку, з високою ймовірністю можна стверджувати, що дейфейс (заміна інформації, що відображається) вебсайтів атакованих держорганів та знищення даних за допомогою вайпера є складовими однієї кібератаки, спрямованої на завдання якомога більшої шкоди інфраструктурі державних електронних ресурсів.

Наразі триває розслідування.

"Держспецзв'язку продовжує аналізувати технічні дані, отримані від постраждалих органів влади", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч на 14 січня відбулася глобальна атака хакерів на сайти уряду України. Не працювали сайти Міносвіти, МЗС, Державної служби надзвичайних ситуацій, кабінету міністрів, Міненерго, а також сайт "Дія".