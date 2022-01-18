В Україну прибули протитанкові засоби з Великої Британії для ЗС України

До України прибула чергова партія міжнародної технічної допомоги від Великої Британії Збройним силам України у вигляді нових легких протитанкових засобів, повідомляється на сайті Міністерства оборони у вівторок.

Заступник Міністра оборони України з європейської інтеграції Анатолій Петренко зазначив, що це зміцнить оборонні здібності України, а надані кошти будуть використані виключно для оборонних цілей.

"Безперечно, це зміцнюватиме наші війська, це посилить наші оборонні спроможності. І я хочу підкреслити, що ця допомога буде використана виключно з оборонною метою, для захисту наших військ, для захисту критичної інфраструктури, і для захисту мирного населення, від будь-яких проявів, будь-яких дій, які зможуть призвести до ескалації", - наголосив він.

Також заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції подякував народу та уряду Великої Британії за надану підтримку та висловив надію на подальшу співпрацю.