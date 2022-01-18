Події

17:38 18.01.2022

З опівночі на Донбасі обстрілів не було

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З опівночі на Донбасі обстрілів не було

Російські найманці жодного разу не порушили режиму припинення вогню у районі проведення Операції об'єднаних сил у вівторок із початку доби станом на 17:00.

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у зведенні на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

 

Теги: #зведення #оос #донбас
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