Патріарх Філарет подав до суду на Держетнополітики

Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет просить Окружний адміністративний суд Києва зобов'язати Державну службу з етнополітики та свободи совісті зареєструвати постанови помісного собору УПЦ (КП).

"Суд просять зобов’язати Державну службу з етнополітики та свободи совісті здійснити реєстрацію Постанови Помісного Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату як такої, що скасовує припинення релігійного об’єднання УПЦ КП та релігійного центру релігійної організації "Київська Патріархія Української Православної церкви Київського Патріархату". Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суд міста Києва. Позивачем зазначений – Предстоятель Церкви, Патріарх Київський і всієї Русі –України Філарет", - ідеться у повідомленні пресслужби суду.

Крім цього, у позовних вимогах просять визнати протиправною бездіяльність відповідача, а саме Держслужби з етнополітики та свободи совісті щодо реєстрацій у держреєстрі відповідної постанови.

Нині ОАСК вирішує питання відкриття провадження за даними.