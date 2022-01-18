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13:48 18.01.2022

Назарбаєв: Перебуваю на заслуженому відпочинку в столиці Казахстану і нікуди не виїжджав

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Назарбаєв: Перебуваю на заслуженому відпочинку в столиці Казахстану і нікуди не виїжджав

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що після передання президентських повноважень вийшов на пенсію і наразі перебуває на заслуженому відпочинку у столиці республіки.

"Відповідаючи на численні звернення на мою адресу, та у зв'язку з публікаціями у засобах масової інформації, повідомляю, що я в 2019 році передав повноваження президента Касим-Жомарту Токаєву і відтоді є пенсіонером, і нині перебуваю на заслуженому відпочинку у столиці Казахстану і нікуди не виїжджав", - сказав Назарбаєв у своєму відеозверненні.

Він запевнив, що жодного конфлікту чи протистояння в еліті країни немає.

"Президент Касим-Жомарт Токаєв має всю повноту влади. Він голова Ради безпеки. Незабаром президента буде обрано головою партії Nur Otan. Тому жодного конфлікту чи протистояння в еліті немає. Чутки на цю тему абсолютно безпідставні", - сказав Назарбаєв.

Він заявив про необхідність з'ясувати, хто організував погроми та вбивства.

"Така трагедія стала для всіх нас уроком. Важливо з'ясувати, хто організував усі ці погроми та вбивства. Слідство дасть відповідь на це запитання", - зазначив перший президент.

Ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в місті Жанаозені на заході країни розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли в масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. Цим, за заявою влади, скористалися деструктивні елементи - розпочалися погроми, напади на адміністративні будівлі, відділення поліції, магазини. Найбільше постраждало місто Алмати.

До країни на запрошення президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва було введено сили ОДКБ.

Нині ситуація в країні стабілізується, критичний "червоний" рівень терористичної небезпеки зберігається у трьох регіонах – Алмати, Алматинській та Жамбилській областях. У столиці Казахстану, де розташована більшість диппредставництв, діє високий помаранчевий рівень.

Теги: #назарбаєв #казахстан
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