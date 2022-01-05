Протестувальники в Казахстані намагаються знести один із пам'ятників Назарбаєву - ЗМІ

Фотографія, на якій, ймовірно, відображена спроба знесення одного з пам'ятників колишньому президенту Казахстану Нурсултану Назарбаєву, поширюється в соціальних мережах, її оприлюднила низка Telegram-каналів, які висвітлюють протести в республіці.

На фотографії зображено пам'ятник Нурсултану Назарбаєву, який був встановлений у Талдикоргані у 2016 році, він обплутаний у декількох місцях білими тросами.

У соціальних мережах також розповсюджується відеозапис цього моменту. Протестувальники виконують гімн Казахстану та смикають за троси, намагаючись стягнути пам'ятник Назарбаєва з п'єдесталу.

У Казахстані після Нового року вибухнула політична криза і розпочалися масові заворушення.

Мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході Казахстану). Потім вони переросли в масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 січня в Алмати сталися сутички протестувальників із силовиками. З обох боків є постраждалі. Протестувальники атакують адміністративні будівлі.

Президент країни Касим-Жомарт Токаєв упровадив у столиці країни Нур-Султані, місті республіканського значення Алмати, а також у Мангістауській та Алматинській областях режим надзвичайного стану на період до 19 січня та комендантську годину, яка діятиме з 23:00 до 07:00.

Уранці 5 січня уряд Казахстану було відправлено у відставку.