Назарбаєв перебуває у столиці Казахстану й підтримує зв'язок із Токаєвим

Перший президент Казахстану, лідер нації Нурсултан Назарбаєв перебуває в столиці Казахстану та підтримує зв'язок із президентом країни Касим-Жомартом Токаєвим, повідомив агентству "Інтерфакс-Казахстан" у суботу прессекретар лідера нації Айдос Укібай.

"Єлбаси (лідер нації - ІФ) перебуває в столиці Казахстану місті Нур-Султані. Просимо не розповсюджувати свідомо неправдиву та спекулятивну інформацію. Єлбаси проводить низку консультативних зустрічей і перебуває на прямому зв'язку з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим", - стверджує Укібай.

"Також у Нурсултана Назарбаєва відбулося кілька телефонних розмов із главами дружніх Казахстану держав", - розповів Укібай.

"Єлбаси закликає всіх згуртуватися навколо президента Казахстану для подолання поточних викликів та забезпечення цілісності нашої країни", - наголосив прессекретар.