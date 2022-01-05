Події

19:22 05.01.2022

Протестувальники знесли пам'ятник Назарбаєву в Талдикоргані

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Протестувальники знесли пам'ятник Назарбаєву в Талдикоргані

Фотографії, на яких зображено зруйнований пам'ятник, встановлений в Талдикоргані колишньому президентові Казахстану Нурсултану Назарбаєву, з'явилися у соціальних мережах.

Знімки опублікували низка Telegram-каналів, які висвітлюють протести у республіці.

Як повідомлялося раніше, протестувальники намагалися знести пам'ятник Назарбаєву, встановлений у Талдикоргані у 2016 році. У соціальних мережах поширювався відеозапис цього моменту. Протестувальники виконували гімн Казахстану та смикали за троси, які обплутували пам'ятник, намагаючись стягнути його з п'єдесталу.

Тепер у соціальних мережах з'явилися фотографії, на яких видно, що пам'ятник розламаний навпіл, його верхня частина лежить на тротуарі, біля нього пам'ятна табличка "Проспект Назарбаєва".

 

 

Теги: #назарбаєв #руйнування #памятник #казахстан
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