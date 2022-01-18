Події

08:52 18.01.2022

В Австралії зафіксовано рекордну смертність від COVID-19

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В Австралії зафіксовано рекордну смертність від COVID-19

В Австралії за добу зафіксували найвищий за всю пандемію показник летальних наслідків від коронавірусу COVID-19 за добу в країні, повідомляють австралійські ЗМІ.

За останні 24 години в країні після зараження COVID-19 померло 74 людини. Попередній рекорд смертності був зареєстрований 4 вересня 2020 року, тоді в Австралії померло 59 людей з підтвердженим коронавірусом.

Найбільш складна ситуація з COVID-19 склалася в трьох найбільш населених штатах країни - Вікторії, Квінсленді та Новому Південному Вельсі.

У Новому Південному Вельсі за добу виявили майже 30 тис. нових випадків коронавірусу, у Вікторії – 20,1 тис., у Квінсленді – 15,9 тис.

У штаті Вікторія оголошено надзвичайну ситуацію через переповнені лікарні в Мельбурні та низку інших регіонів, не вистачає медперсоналу.

За час пандемії в Австралії зафіксували понад 1,8 млн випадків COVID-19, близько 2,7 тис. із них мали летальний кінець.

 

 

Теги: #австралія #смертність #коронавірус
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