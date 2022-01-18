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08:14 18.01.2022

МОЗ Канади схвалило таблетки компанії Pfizer для лікування COVID-19

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МОЗ Канади схвалило таблетки компанії Pfizer для лікування COVID-19

МОЗ Канади повідомило у понеділок, що дозволило до застосування препарат Paxlovid від компанії Pfizer для лікування коронавірусу у пацієнтів з легким і помірним перебігом COVID-19.

"Міністерство охорони здоров'я Канади схвалило комбінацію двох противірусних ліків - нірматрелвіру та ритонавіру - з торговою назвою Paxlovid для лікування дорослих з легкими та помірними симптомами COVID-19, схильних до ризику серйозного захворювання, що прогресує, зокрема госпіталізації і смерті", - йдеться в пресрелізі відомства.

У документі наголошується, що Paxlovid - перші ліки, які хворі можуть приймати вдома. Почати прийом таблеток рекомендують якнайшвидше після діагностики коронавірусу і упродовж п'яти днів після появи симптомів. Лікування складається з двох таблеток активного інгредієнта нірматрелвіру, який запобігає реплікації вірусу, та однієї таблетки ритонавіру. Вживати таблетки слід одночасно двічі на день. Тривалість курсу – п'ять днів.

У канадському МОЗ наголосили, що переваги препарату переважують його ризики. Однак пацієнтам слід обговорити з лікарями плюси та мінуси цього лікування.

Також у відомстві пообіцяли продовжити стежити за безпекою та ефективністю Paxlovid. Компанія Pfizer, у свою чергу, продовжить надавати додаткові дані про ліки, зокрема про його потенційний вплив проти різних варіантів коронавірусу.

При цьому в МОЗ завили, що жоден препарат не є заміною вакцинації.

"Вакцинація залишається найважливішим інструментом у запобіганні серйозному захворюванню від інфікування COVID-19", - наголошується в пресрелізі.

Агентство охорони здоров'я Канади та МОЗ країни рекомендує вакцинуватись усім, зокрема вагітним, жінкам, що годують, а також тим, хто може завагітніти.

У грудні минулого року Paxlovid дозволили застосовувати у США та Південній Кореї.

Раніше в січні в Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) повідомили, що почали розгляд заявки на дозвіл на продаж таблеток Paxlovid, і що можуть ухвалити рішення в найближчі тижні.

 

 

Теги: #коронавірус #схвалення #канада #ліки
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