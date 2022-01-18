Директор ЦРУ відвідав Україну минулого тижня

Директор ЦРУ Вільям Бернс відвідав Київ минулого тижня, де зустрівся з колегами з місцевих спецслужб та українським президентом Володимиром Зеленським, повідомляє CNN.

"Минулої середи директор Бернс відвідав Київ у рамках раніше запланованого візиту, де обговорив із колегами з розвідки побоювання подальшим вторгненням Росії в Україну", - цитує заяву неназваного американського чиновника журналістка CNN Наташа Бертранд у Twitter.

Наголошується, що під час візиту директор ЦРУ обговорив "поточні оцінки ризиків, з якими зіткнулася Україна".

"Він (Бернс - ІФ) також мав можливість обговорити поточну ситуацію з президентом Зеленським та зусилля щодо деескалації напруженості", - повідомив чиновник.

Журналіст CNN нагадала, що Бернс служив ключовим посередником між США, Росією та Україною протягом кількох місяців. На початку листопада він під час свого візиту до Москви поспілкувався телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб висловити "серйозну" стурбованість США діями РФ.