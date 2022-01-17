У Раді безпеки США заявляють, що Білий дім не відмовляється від будь-яких варіантів протидії РФ

Адміністрація США не відкидає розгляд будь-яких варіантів дій щодо РФ у зв'язку з кризою навколо України, повідомляє у понеділок телеканал Fox news з посиланням на неназваного представника Ради національної безпеки США.

"Жоден із варіантів не знято з порядку денного. Ми продовжимо консультуватися дуже тісно з європейськими партнерами щодо серйозних наслідків для Росії, якщо вона продовжить вторгатися в Україну", - наводить телеканал його слова.

Таким чином, уточнює Fox news, він спростував матеріал газети Handelsblatt, згідно з яким ЄС та США вирішили не давати подальшого ходу ідеї відключити російські банки від міжнародної платіжної системи SWIFT як нові обмежувальні заходи проти Москви.

За даними урядових джерел газети, варіант із відключенням банків РФ від SWIFT виявився надто болючим для ініціаторів можливих нових санкцій. Натомість у зв'язку із ситуацією навколо України ЄС і США розглядають можливість адресних санкцій щодо найбільших російських банків.

Минулого тижня агентство Bloomberg повідомляло, що США змушені чинити тиск на європейських союзників і партнерів, оскільки попри численні переговори не змогли домовитися з ними про конкретні санкційні заходи проти Росії у разі її вторгнення в Україну. Водночас сторони єдині в тому, що у разі загострення ситуації навколо України Москву чекають "серйозні економічні наслідки".

Як неприйнятні розглядають деякі країни пропозиції щодо відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, зазначалося у повідомленні агентства.