Події

21:16 17.01.2022

У Раді безпеки США заявляють, що Білий дім не відмовляється від будь-яких варіантів протидії РФ

2 хв читати
У Раді безпеки США заявляють, що Білий дім не відмовляється від будь-яких варіантів протидії РФ

Адміністрація США не відкидає розгляд будь-яких варіантів дій щодо РФ у зв'язку з кризою навколо України, повідомляє у понеділок телеканал Fox news з посиланням на неназваного представника Ради національної безпеки США.

"Жоден із варіантів не знято з порядку денного. Ми продовжимо консультуватися дуже тісно з європейськими партнерами щодо серйозних наслідків для Росії, якщо вона продовжить вторгатися в Україну", - наводить телеканал його слова.

Таким чином, уточнює Fox news, він спростував матеріал газети Handelsblatt, згідно з яким ЄС та США вирішили не давати подальшого ходу ідеї відключити російські банки від міжнародної платіжної системи SWIFT як нові обмежувальні заходи проти Москви.

За даними урядових джерел газети, варіант із відключенням банків РФ від SWIFT виявився надто болючим для ініціаторів можливих нових санкцій. Натомість у зв'язку із ситуацією навколо України ЄС і США розглядають можливість адресних санкцій щодо найбільших російських банків.

Минулого тижня агентство Bloomberg повідомляло, що США змушені чинити тиск на європейських союзників і партнерів, оскільки попри численні переговори не змогли домовитися з ними про конкретні санкційні заходи проти Росії у разі її вторгнення в Україну. Водночас сторони єдині в тому, що у разі загострення ситуації навколо України Москву чекають "серйозні економічні наслідки".

Як неприйнятні розглядають деякі країни пропозиції щодо відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, зазначалося у повідомленні агентства.

 

 

Теги: #сша #протидія #росія #варіанти
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:38 17.01.2022
У разі вторгнення РФ в Україну США нададуть Україні летальну зброю і Росія заплатить ціну

У разі вторгнення РФ в Україну США нададуть Україні летальну зброю і Росія заплатить ціну

20:52 17.01.2022
США сподіваються на чесний судовий розгляд щодо Порошенка

США сподіваються на чесний судовий розгляд щодо Порошенка

20:03 17.01.2022
Американські сенатори заявили про готовність США посилити підтримку у разі загострення ситуації в Україні

Американські сенатори заявили про готовність США посилити підтримку у разі загострення ситуації в Україні

19:07 17.01.2022
ЄС і США відмовилися від варіанту санкцій із відключенням РФ від SWIFT

ЄС і США відмовилися від варіанту санкцій із відключенням РФ від SWIFT

19:00 17.01.2022
Блінкен і глава МЗС Польщі обговорили продовження діалогу з Москвою і стримування агресії РФ

Блінкен і глава МЗС Польщі обговорили продовження діалогу з Москвою і стримування агресії РФ

12:27 17.01.2022
Спільні білорусько-російські навчання відбудуться у лютому

Спільні білорусько-російські навчання відбудуться у лютому

07:54 17.01.2022
Президент США та прем'єр Японії обговорять двосторонній союз і ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні

Президент США та прем'єр Японії обговорять двосторонній союз і ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні

07:33 17.01.2022
НАТО не піде на виведення сил із країн, що приєдналися до альянсу з 1997 року

НАТО не піде на виведення сил із країн, що приєдналися до альянсу з 1997 року

07:30 17.01.2022
США у разі нагнітання РФ ситуації навколо України може ініціювати розгляд питання у РБ ООН

США у разі нагнітання РФ ситуації навколо України може ініціювати розгляд питання у РБ ООН

00:00 17.01.2022
Зупинити зростання напруженості навколо України повинна саме Росія

Зупинити зростання напруженості навколо України повинна саме Росія

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Арестович звільнився з посади позаштатного радника голови ОП і представника української делегації ТКГ

Роботу 95% сайтів, що постраждали під час кібератаки, вже відновлено – СБУ

Прокуратура просить суд про арешт Порошенка з альтернативою застави на суму 1 млрд грн, захист називає це абсурдом

Ми зробимо все, щоб перезапустити й наповнити життям "нормандський формат" - Бербок

Діалог України та Німеччини щодо постачання зброї триватиме - Кулеба

ОСТАННЄ

За крісло президента Європарламенту на другу половину терміну боротимуться чотири кандидати

Арестович звільнився з посади позаштатного радника голови ОП і представника української делегації ТКГ

У Києві через повідомлення про замінування закрили станцію метро "Театральна"

Зеленський обговорив питання євроатлантичної інтеграції України із головою німецької дипломатії

Резніков анонсував зустріч із міністром оборони Канади у Києві "найближчим часом"

Станція метро "Дарниця" столичного метро відновила роботу

Генсек НАТО запевнив главу грузинського МЗС, що альянс не переглядатиме ухвалених щодо Грузії рішень

ОАЕ залишають за собою право відповісти на удар з безпілотників поблизу аеропорту Абу-Дабі

У Києві через повідомлення про мінування закрили станцію метро "Дарниця"

Високі ціни на енергоресурси можуть зберігатись тривалий час

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА