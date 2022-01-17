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18:09 17.01.2022

Суд пішов до дорадчої кімнати для ухвалення рішення щодо обрання запобіжного заходу Порошенку

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Суд пішов до дорадчої кімнати для ухвалення рішення щодо обрання запобіжного заходу Порошенку

Печерський районний суд Києва заслухав виступи та аргументацію сторін у слуханні клопотання про обрання запобіжного заходу п'ятому президентові України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку у "вугільній справі" у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в сумі 1 млрд грн і пішов до дорадчої кімнати для ухвалення рішення.

"Мені соромно, що з таким виконанням злочинних наказів ви сподіваєтеся спокійно спати... Ви розколюєте країну", - сказав Порошенко, звертаючись до обвинувачення.

На його переконання, влада мала б спрямувати зусилля на боротьбу з агресією РФ, а не на боротьбу з опозицією.

"Вимагаю повернути клопотання прокурорам", - сказав Порошенко, звертаючись до суду.

"Просимо суд відмовити у задоволенні клопотання… І зареєструвати кримінальне провадження про притягнення до відповідальності завідомо невинуватого", – сказав адвокат Ігор Головань.

Головань також нагадав про рішення суду щодо арешту майна Порошенка та висловив подив із приводу суми застави, альтернативної арешту.

Теги: #порошенко #суд
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