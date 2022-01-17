Події

14:32 17.01.2022

Глави МЗС Німеччини та Франції незабаром відвідають Україну разом та побувають на Донбасі

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Глави МЗС Німеччини та Франції незабаром відвідають Україну разом та побувають на Донбасі

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що незабаром відвідає Україну разом із міністром закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном, зокрема східні області країни.

"Ми вдвох незабаром знову відвідаємо Україну, поїдемо до контактної лінії на Донбасі, оскільки останніми тижнями я отримала інформацію про те, наскільки страждає цивільне населення: жінки, діти, молодь, літні люди. Ми втратили їх з поля зору. Ми маємо говорити про безпеку і мир у цьому регіоні", - сказала Бербок на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві у понеділок.

Кулеба зазначив, що під час спільного візиту Бербок і Ле Дріана в Україну відбудеться їхня тристороння зустріч, під час якої вони детально обговорять перспективи зустрічі міністрів закордонних справ "нормандського формату".

Теги: #візит #донбас #міністри
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