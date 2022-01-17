Події

10:52 17.01.2022

Кличко захворів на COVID-19 вдруге

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Кличко захворів на COVID-19 вдруге

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що повторно захворів на коронавірусну інфекцію COVID-19 і перейшов на віддалений режим роботи.

"Отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Захворів уже вдруге. Оскільки вакцинований, сподіваюся на нескладний перебіг хвороби. Самоізолювався, лікуюсь і працюю з дому", - написав Кличко у Telegram у понеділок.

Він закликав киян берегти себе, оскільки вірус агресивний та швидко поширюється. "Будьте обережні, якщо спілкуєтеся з великою кількістю людей або відвідуєте публічні місця. Дотримуйтесь правил!" - додав Кличко.

Теги: #кличко #covid_19
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