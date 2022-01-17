Події

09:19 17.01.2022

Літак із Порошенком на борту приземлився в Києві

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Літак із Порошенком на борту приземлився в Києві

Літак із п'ятим президентом України Петром Порошенком на борту приземлився в аеропорту "Жуляни" (Київ).

Як повідомляється на онлайнтабло аеропорту, літак приземлився о 9:03.

Порошенко повернувся до України рейсовим літаком "Варшава - Київ". Із ним на борту перебувають члени фракції "Європейська солідарність", які напередодні вилетіли до Порошенка, та дружина п'ятого президента.

Як повідомлялося, Порошенка в аеропорту зустрічають близько тисячі людей.

Державне бюро розслідувань (ДБР) 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Порошенко з 17 грудня 2021 року перебував у відрядженні в ЄС. Він заявив, що повернеться до України 17 січня. Того самого дня Печерський райсуд Києва розглянув клопотання прокурора та ухвалив рішення про арешт майна Порошенка, яке, згідно з державними реєстрами, належить йому на праві власності, зокрема це об'єкти нерухомості, корпоративні права та ін.

Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Порошенку Печерський райсуд Києва призначив на 11:00 17 січня.

Теги: #порошенко #повернення
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