Події

08:24 17.01.2022

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 328 млн

1 хв читати
Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 328 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок понеділка досягла 328 млн 58 тис. 911, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 539 тис. 514 осіб.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю тих, хто заразився і помер, повідомив університет, зберігають США, де виявлено 65 млн 699 тис. 947 інфікованих COVID-19. Число летальних випадків становило 850 тис. 605.

Друге місце за кількістю тих, хто заразився, займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 37 млн 380 тис. 253, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні становить 486 тис. 451.

На третьому місці за кількістю випадків COVID-19 знаходиться Бразилія, де заразилися 23 млн. 15 тис. 128 осіб, з них померли 621 тис. 327 осіб.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети склав на ранок понеділка 713,0. У США на 1 млн жителів померли 2 тис. 616 осіб, Індії – 347, Бразилії – 2 тис. 890.

 

 

Теги: #статистика #світ #коронавірус
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:24 17.01.2022
Французькі законодавці остаточно затвердили запровадження вакцинної перепустки

Французькі законодавці остаточно затвердили запровадження вакцинної перепустки

11:19 16.01.2022
У Києві за добу виявлено 403 нових випадки COVID-19, 10 осіб померли

У Києві за добу виявлено 403 нових випадки COVID-19, 10 осіб померли

08:53 16.01.2022
Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 326 млн

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 326 млн

08:22 16.01.2022
В Україні за добу виявили 6 379 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужало 2 359 людей, 88 померли

В Україні за добу виявили 6 379 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужало 2 359 людей, 88 померли

19:04 15.01.2022
У предстоятеля ПЦУ Епіфанія діагностували Covid-19

У предстоятеля ПЦУ Епіфанія діагностували Covid-19

08:41 15.01.2022
Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 323 млн

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 323 млн

08:23 15.01.2022
В Україні за добу виявили 10 569 нових випадків захворювання на Соvid-19, одужало 6 172 людини, 127 померли

В Україні за добу виявили 10 569 нових випадків захворювання на Соvid-19, одужало 6 172 людини, 127 померли

16:48 14.01.2022
Сезонність як чинник спалахів COVID-19 відійде на другий план - експерти KSE

Сезонність як чинник спалахів COVID-19 відійде на другий план - експерти KSE

15:22 14.01.2022
Україна має в наявності приблизно 12,3 млн доз вакцин проти COVID-19 - МОЗ

Україна має в наявності приблизно 12,3 млн доз вакцин проти COVID-19 - МОЗ

10:15 14.01.2022
У Франції допускають проведення четвертого щеплення від коронавірусу для населення з груп ризику

У Франції допускають проведення четвертого щеплення від коронавірусу для населення з груп ризику

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні за добу виявили 5 072 нових випадки захворювання на СOVID-19, одужали 2 520 осіб, 78 померли

Під Катеринівкою поранено українського військового

Порошенко впевнений, що суд не ухвалить рішення про його арешт

На заході та півночі України в понеділок очікується сильний вітер, можливі проблеми з енергопостачанням і транспортом

РФ повинна продовжити діалог, щоб довести відсутність планів нових військових дій - Кулеба

ОСТАННЄ

Зустріч Порошенка організували громадянське об'єднання "Справа громад" та партія "Європейська солідарність"

В Україні за добу виявили 5 072 нових випадки захворювання на СOVID-19, одужали 2 520 осіб, 78 померли

Данія та Нідерланди вирішили приєднатися до дипломатичного бойкоту Олімпіади в Пекіні

Президент США та прем'єр Японії обговорять двосторонній союз і ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні

Швеція розмістила військових у місті на острові Готланд у відповідь на російську військову активність

КНДР, ймовірно, здійснила запуск двох балістичних ракет

Громадян Канади закликали уникати поїздок до України через російську агресію

Землетрус у Румунії магнітудою 4,4 поширився на територію Одеської області

У Кременчуці в результаті зіткнення мікроавтобуса з газовою ємністю горить автозаправка

США у разі нагнітання РФ ситуації навколо України може ініціювати розгляд питання у РБ ООН

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА