Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 328 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок понеділка досягла 328 млн 58 тис. 911, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 539 тис. 514 осіб.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю тих, хто заразився і помер, повідомив університет, зберігають США, де виявлено 65 млн 699 тис. 947 інфікованих COVID-19. Число летальних випадків становило 850 тис. 605.

Друге місце за кількістю тих, хто заразився, займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 37 млн 380 тис. 253, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні становить 486 тис. 451.

На третьому місці за кількістю випадків COVID-19 знаходиться Бразилія, де заразилися 23 млн. 15 тис. 128 осіб, з них померли 621 тис. 327 осіб.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети склав на ранок понеділка 713,0. У США на 1 млн жителів померли 2 тис. 616 осіб, Індії – 347, Бразилії – 2 тис. 890.