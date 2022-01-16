Події

19:13 16.01.2022

Під Катеринівкою поранено українського військового

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Під Катеринівкою поранено українського військового

Один український військовослужбовець отримав поранення біля с.Катеринівка Донецької області в результаті обстрілу з боку російських найманців у неділю, повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

"У бік Катеринівки озброєні формування Російської федерації відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї. У результаті дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Військовий перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я задовільний", - йдеться в тексті зведення.

Загалом з початку доби станом на 17.00 неділі російські найманці порушили режим припинення вогню.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання щодо відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

 

 

Теги: #зведення #оос
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