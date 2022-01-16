Події

14:43 16.01.2022

Дії РФ мотивують сусідні з нею країни до вступу в НАТО - Кулеба

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Дії РФ мотивують сусідні з нею країни до вступу в НАТО - Кулеба

РФ своїми діями спонукає сусідні з нею країни до вступу в Північноатлантичний альянс, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи вимоги РФ, щоб Україна ніколи не стала членом НАТО.

"Парадокс у тому, що саме дії Росії мотивують сусідні з нею країни прагнути до колективної безпеки в НАТО. Протягом десятиліть Росія створювала пояс конфліктів уздовж своїх кордонів і в тій чи іншій формі підривала безпеку майже всіх сусідніх країн. Якщо Путін (президент РФ Володимир Путін – ІФ) хоче знати, чому сусіди прагнуть вступити в НАТО, йому достатньо подивитися в дзеркало", - сказав Кулеба в інтерв'ю німецьку виданню Bild, переклад якого оприлюднила прес-служба МЗС України в неділю.

Він наголосив, що рішення про вступ України в НАТО ухвалюють виключно сама Україна і 30 держав-членів Альянсу.

"Україна свій вибір давно зробила. Ми прагнемо вступити в НАТО. Це записано в Конституції і стратегії зовнішньополітичної діяльності. Більшість українців підтримують цей курс і підтримка продовжує зростати. НАТО - це оборонний альянс, і він не тягне жодну країну до свого складу примусово", - додав Кулеба.

Теги: #нато
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