У Пекіні виявлено першого інфікованого "омікроном"

Перший випадок зараження штамом COVID-19 "омікрон" виявлено в китайській столиці, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланнями на інформацію влади.

"Заражений живе і працює в північно-західному столичному районі Хайдянь, він протягом останніх двох тижнів не виїжджав за межі Пекіна", – йдеться в повідомленнях ЗМІ.

У районі місць проживання і роботи хворого влада проводить масове тестування. Раніше "омікрон" було виявлено в низці міст країни, зокрема Шанхай, Сіань, Чжухай, Чжуншань і Тяньцзінь.

ЗМІ зазначають, що випадок зараження виявлено незадовго до відкриття в Пекіні зимових Олімпійських ігор, які мають відбутися 4-20 лютого.

У суботу в материковому Китаї було зафіксовано 119 нових випадків зараження коронавірусом, з яких 65 – всередині країни.

Із початку пандемії на материковій частині країни зареєстровано 104 тис. 864 випадки зараження коронавірусом, від пов'язаних із ним захворювань померли 4 636 осіб, водночас упродовж 2021-го і з початку нинішнього року – тільки один.