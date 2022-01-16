Авіаперевізник Air Ocean тимчасово припиняє свої рейси

Нова українська авіакомпанія Air Ocean переносить виконання польотів із поновленням від 15 березня 2022 року, повідомила пресслужба авіакомпанії.

"Шановні пасажири! У зв'язку із затримкою постачання повітряних суден і необхідністю проведення планового технічного обслуговування експлуатованих авіакомпанія вимушена перенести виконання польотів із поновленням починаючи з 15 березня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі також зазначили, що у разі придбання квитків на сайті авіакомпанії, кошти автоматично в повному обсязі будуть зараховані на картку, з якої було здійснено оплату. Також, якщо квиток був придбаний у агента з продажу авіаційних перевезень, необхідно звернутися за місцем його придбання для відшкодування вартості квитка.

"Або пропонуємо Вам зберегти за собою право польоту з відкритою датою вильоту, а при покупці наступного квитка надаємо знижку в розмірі 50% вартості квитка.

Вибачаємося за завдані незручності!", - наголосили в авіакомпанії.

Також у пресслужбі рекомендують звертатись у разі виникнення додаткових питань за телефоном +380931775977.