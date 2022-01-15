В окупованій Горлівці відбувається витік аміаку з доставлених російськими військами ємностей - ГУР МО України

Російська окупаційна адміністрація втратила контроль над хімічними препаратами, які завозяться на тимчасово окуповані території України, повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

"За інформацією воєнної розвідки України, 14 січня в окуповану російськими військами Горлівку на ПАТ "Концерн Стирол" доставлено ємності з аміаком, з яких через порушення герметичності здійснюється витік у повітря отруйних речовин", - зазначається в повідомленні в соцмережі Facebook.

Зазначається, що хімічне забруднення може призвести до екологічної катастрофи на сході України.

"Спричинену діями російських окупантів техногенну катастрофу може бути використано для звинувачення України у застосуванні отруйних хімічних речовин та як привід для розширення збройної агресії проти нашої держави", - наголошуються у ГУР Міноборони.