В Україні внаслідок негоди залишилися без електрики майже 1,5 тис. населених пунктів - ДСНС

- Унаслідок ускладнення погодних умов в Україні знеструмлені 1 тис. 418 населених пунктів у 16 областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що пориви вітру призвели до спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП.

Станом на 7:00 15 січня у Львівській області знеструмлені 226 населених пунктів, у Київській – 201 населений пункт, у Чернігівській – 184, у Хмельницькій – 166, у Житомирській – 163, у Сумській – 160, у Полтавській – 73, у Тернопільській – 53, у Черкаській – 40, у Чернівецькій – 34, у Донецькій – 28, у Рівненській – 26, у Дніпропетровській – 22, у Вінницькій – 20, у Луганській і Кіровоградській областях – по 11 населених пунктів.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.