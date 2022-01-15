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11:23 15.01.2022

Зміни до закону про охорону органів держвлади найближчим часом буде направлено до ВР - начальник УДО

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Зміни до закону про охорону органів держвлади найближчим часом буде направлено до ВР - начальник УДО

Закон "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", ухвалений у 1998 році, потребує внесення змін, заявив начальник Управління державної охорони України (УДО) Сергій Рудь.

Як повідомило інформаційне управління Верховної Ради, про це Рудь сказав на урочистих заходах з нагоди 30-річчя створення УДО.

"На жаль, цей закон морально застарів. До нього є безліч питань. Найближчим часом зміни до закону буде направлено до парламенту", - сказав керівник УДО.

Теги: #держохорона #закон #удо
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