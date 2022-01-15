Події

08:41 15.01.2022

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 323 млн

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Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 323 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок суботи досягла 323 млн 272 тис. 813, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 529 тис. 154 людини.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих, повідомив університет, зберігають США, де виявлено 64 млн 876 тис. 149 інфікованих COVID-19. Кількість летальних випадків становила 849 тис. 242.

Друге місце за кількістю заражених займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19, за даними порталу Worldometer, що спеціалізується на статистичних даних із найважливіших світових подій, досягла 36 млн 850 тис. 962, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні становить 4 тис. 780.

На третьому місці за кількістю випадків COVID-19 знаходиться Бразилія, де, як повідомив Worldometer, заразилося 22 млн 927 тис. 203 особи, з них померло 620 тис. 847.

Портал інформує, що коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети склав на ранок суботи 711,7. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 611 осіб, Індії - 347, Бразилії - 2 тис. 889.

 

 

Теги: #статистика #світ #коронавірус
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