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21:44 14.01.2022

ЄС рішуче засудив кібератаку на Україну – декларація Борреля від імені ЄС

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ЄС рішуче засудив кібератаку на Україну – декларація Борреля від імені ЄС

Європейський Союз рішуче засуджує кібератаку на Україну, здійснену на урядові сайти 14 січня, назвавши її неприйнятною.

Відповідну заяву від імені ЄС зробив у п'ятницю Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

"Ця кібератака на сайти уряду України неприйнятна. Такі дії спрямовані на дестабілізацію України та поширення дезінформації і можуть сприяти подальшій ескалації і без того напруженої ситуації", - заявив він.

Боррель констатував, що Україна "швидко та рішуче відреагувала на атаки завдяки своїй підвищеній кіберстійкості". "Європейський Союз і його держави-члени перебувають у контакті з Україною і готові надати додаткову пряму технічну допомогу для усунення цієї атаки та подальшої підтримки проти будь-яких дестабілізаційних дій, зокрема шляхом подальшого підвищення її стійкості до гібридних і кіберзагроз. Ми підтверджуємо нашу беззастережну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголосив Високий представник.

Теги: #єс #кібератака #засудження #україна
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