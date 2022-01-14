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19:34 14.01.2022

Байдена проінформували про кібератаку на держустанови України, Вашингтон оцінює інцидент

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Байдена проінформували про кібератаку на держустанови України, Вашингтон оцінює інцидент

Президента США Джо Байдена проінформували про кібератаку на держустанови України, Вашингтон і союзники стурбовані цим інцидентом, заявила у п'ятницю представник Білого дому Джен Псакі.

"США і наші партнери, і союзники стурбовані цією кібератакою, президента Байдена про неї поінформували. Ми підтримуємо контакти з українцями і запропонували нашу підтримку, тоді як Україна оцінює, розслідує і приходить до тями після цього інциденту", - сказала Псакі.

Вона зазначила, що США продовжать оцінювати цю атаку та консультуватися із союзниками та партнерами, включно з самою Україною.

Раніше стало відомо, що в Україні в ніч проти 14 січня відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду. Офіційна інформація з цього приводу з'явилася на сторінці міністерства освіти та науки у Facebook.

Також не працювали сайти Міністерства закордонних справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів.

 

 

Теги: #сша #реакція #кібератака #україна
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