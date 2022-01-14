Події

16:47 14.01.2022

Азербайджан відкрив повітряні кордони для українців – Держприкордонслужба

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Азербайджан відкрив повітряні кордони для українців – Держприкордонслужба

Україну 13 січня було додано до списку країн, громадяни яких мають право на в'їзд до Азербайджану повітряним транспортом, повідомляється у Telegram-каналі Державної прикордонної служби України у п'ятницю.

Як зазначається у повідомленні, мандрівникам у разі прильоту необхідно пред'явити документ, що підтверджує проходження повного курсу вакцинації, а також сертифікат про негативний результат ПЛР-тесту, отриманий протягом 72 годин до вильоту рейсу.

 

Теги: #держприкордонслужба #авіа #азербайджан
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