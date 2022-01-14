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16:29 14.01.2022

Печерський райсуд Києва призначив засідання щодо запобіжного заходу для Порошенка на 11:00 17 січня – ДБР

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Печерський райсуд Києва призначив засідання щодо запобіжного заходу для Порошенка на 11:00 17 січня – ДБР

Печерський районний суд Києва призначив судове засідання у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "Л/ДНР", повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"17 січня 2022 року об 11 год. 00 хв. буде розглянуто клопотання про обрання у вигляді тримання під вартою відносно Порошенка Петра Олексійовича", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, адвокати Порошенка звернулися до Печерського суду з вимогою призначити судове засідання щодо застосування до їхнього підзахисного запобіжного заходу на день його повернення в Україну, 17 січня. Адвокат Ілля Новіков нагадав, що політик 17 січня повертається до Києва, прилітає до аеропорту "Жуляни" ім. Сікорського, і його мають намір зустрічати "багато людей".

20 грудня 2021 року ДБР повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Порошенко, який перебуває у відрядженні до ЄС, 6 січня заявив, що повернеться в Україну 17 січня. Того самого дня Печерський райсуд Києва підтримав клопотання прокурора щодо накладення арешту на майно Порошенка, яке згідно з державними реєстрами належить йому на праві власності, зокрема, це об'єкти нерухомості, корпоративні права тощо.

Теги: #дбр #порошенко #суд
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