У Харкові за добу "мінували" 234 об'єкти - поліція

У Харкові поліція за минулу добу перевірила повідомлення про мінування шкіл, торговельних центрів і Київського райсуду (всього 234 об'єкти), що надійшли на електронну пошту впродовж дня.

"Правоохоронці оглянули 42 торговельні центри, суд і 191 навчальний заклад, звідки евакуювали 4450 учнів і персонал... Під час огляду місць подій і довколишніх територій вибухових пристроїв або вибухонебезпечних речовин не виявлено", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу громадській безпеці, знищення або пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 2 до 6 років позбавлення волі.