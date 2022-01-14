Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 320 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок п'ятниці досягла 320 млн 97 тис. 533, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 520 тис. 638 осіб.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих, повідомив університет, зберігають США, де виявлено 64 млн 82 тис. 753 інфікованих COVID-19. Кількість летальних випадків становила 846 тис. 788.

Друге місце за кількістю заражених займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19, за даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, досягла 36 млн 582 тис. 129, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні становить 4 тис. 350.

На третьому місці за кількістю випадків COVID-19 знаходиться Бразилія, де, як повідомив Worldometer, заразилося 22 млн 815 тис. 827 осіб, з них померло 620 тис. 609.

Портал інформує, що коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети склав на ранок п'ятниці 710,6. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 603 особи, Індії - 346, Бразилії - 2 тис. 888.