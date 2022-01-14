Основним своїм завданням у ситуації з Україною Вашингтон вважає запобігання вторгненню РФ в Україну

Основним своїм завданням у ситуації з Україною Вашингтон вважає запобігання вторгненню РФ в Україну, заявив у четвер радник із національної безпеки президента США Джейк Салліван.

"По-перше, ми, перш за все, прагнемо стримувати і запобігати будь-якому потенційному вторгненню Росії", - заявив він, відповідаючи на запитання про те, які дії будуть від США у випадку, якщо Росія не вторгнеться, але й не відведе війська від кордону з Україною.

Він додав, що США контактують зі своїми союзниками та Росією щодо подальших кроків після переговорів цього тижня.

"Щодо наступних кроків у дипломатичному плані, ми залишаємося в контакті з нашими союзниками, партнерами, а також з росіянами, щоб визначити найближчими днями, що буде далі", - сказав Салліван на пресконференції в Білому домі.

За його словами, США вважають, що дипломатія – найбільш розумний підхід для вирішення розбіжностей із РФ.

Він додав, що тепер уже Росія має визначити, чи згодна вона на подальші дипломатичні контакти.