У Британії виявили понад 109 тис. заражень COVID-19 за добу, динаміка заражень йде на спад

У Великій Британії виявили понад 109 тис. заражень коронавірусом за останню добу, повідомляє газета The Guardian з посиланням на дані держстатистики.

Ця цифра нижча, ніж напередодні - 12 січня повідомлялося про 129,5 тис. нових випадків зараження, а також на 24% нижче, ніж того ж дня тижнем раніше.

За останню добу надійшли дані щодо смерті 335 людей від наслідків зараження.

Велика Британія, як і багато інших країн Європи, останніми тижнями зіткнулася з черговою хвилею коронавірусу. Багато в чому це пов'язано зі швидким поширенням штаму "омікрон".

Загалом у Великій Британії з початку пандемії виявили 14,9 млн випадків зараження коронавірусом. Померло понад 151 тис. осіб.