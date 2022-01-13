Події

18:16 13.01.2022

ЄС продовжив іще на пів року економічні санкції проти Росії

2 хв читати
ЄС продовжив іще на пів року економічні санкції проти Росії

Рада ЄС у четвер повідомила про продовження ще на пів року економічних санкцій проти РФ.

"Рада ЄС сьогодні вирішила продовжити на шість місяців - до 31 липня 2022 року - термін дії обмежувальних заходів, спрямованих на низку секторів російської економіки", - йдеться в заяві, поширеній у Брюсселі.

У ній зазначається, що рішення ухвалено "після нещодавньої оцінки ситуації з імплементацією Мінських домовленостей".

Економічні санкції ЄС проти Росії продовжуються на кожні пів року після політичних рішень самітів Євросоюзу на підставі оцінки перебігу виконання Мінських угод щодо врегулювання конфлікту в Україні за повідомленнями країн-учасниць "нормандського формату" - Німеччини та Франції.

Постанову, що має юридичний характер, затверджує Рада ЄС, і після публікації законодавчого акта в "Офіційному журналі" Євросоюзу продовження обмежувальних заходів набуває чинності.

Економічні санкції було спочатку запроваджено 31 липня 2014 року терміном на рік у відповідь на "дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні". Потім ці заходи було посилено у вересні 2014 року.

На засіданні 19 березня 2015 року Європейська рада ухвалила рішення зв'язати терміни дії економічних санкцій з повною реалізацією Мінських угод, яка, як було передбачено на той час, мала здійснитися до 31 грудня 2015 року.

З урахуванням того, що ці плани не збулися, Рада ЄС продовжила економічні санкції до 31 липня 2016 року. З липня 2016 року ці обмежувальні заходи продовжували кожні шість місяців.

Перед кожним черговим продовженням економічних санкцій на самітах ЄС заслуховує повідомлення країн-учасниць "нормандського формату" – Німеччини та Франції – про стан виконання Мінських угод.

Економічні санкції включають: обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для п'яти російських фінансових установ із мажоритарною часткою держави в статутному капіталі та їхніх дочірніх підрозділів, в яких ці організації мають мажоритарну частку та які засновані за межами ЄС, а також для трьох великих російських енергетичних компаній і трьох оборонних компаній; експортну та імпортну заборону на торгівлю зброєю; запровадження заборони на експорт до Росії товарів подвійного призначення для військових потреб або для російської армії; обмеження доступу Росії до окремих технологій і послуг, що мають стратегічне значення та можуть використовуватися для розробки та видобутку нафти.

Окрім економічних санкцій, стосовно Росії діють інші обмежувальні заходи ЄС як реакція на українську кризу: індивідуальні заходи та заходи у зв'язку з "незаконною анексією Криму та Севастополя".

Теги: #рф #єс #санкції
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:50 13.01.2022
Градус напруження знизився, але залишається дуже високий ризик військових або інших провокацій з боку РФ - Клімкін

Градус напруження знизився, але залишається дуже високий ризик військових або інших провокацій з боку РФ - Клімкін

14:49 13.01.2022
Подальші кроки Москви залежатимуть від реакції Заходу на пропозиції щодо безпеки - Лавров

Подальші кроки Москви залежатимуть від реакції Заходу на пропозиції щодо безпеки - Лавров

12:24 13.01.2022
Переговори РФ-США відбулися невдало, погрози нових санкцій оцінюються негативно - Кремль

Переговори РФ-США відбулися невдало, погрози нових санкцій оцінюються негативно - Кремль

10:49 13.01.2022
Профільні комітети Ради нагадали про право України визначати свої дії для вступу до НАТО та ЄС

Профільні комітети Ради нагадали про право України визначати свої дії для вступу до НАТО та ЄС

07:16 13.01.2022
США пропонують ввести санкції ООН проти КНДР у відповідь на тривалі запуски ракет

США пропонують ввести санкції ООН проти КНДР у відповідь на тривалі запуски ракет

07:00 13.01.2022
Сенатори-демократи пропонують запровадити санкції проти російського керівництва, воєначальників, банків у разі вторгнення РФ в Україну

Сенатори-демократи пропонують запровадити санкції проти російського керівництва, воєначальників, банків у разі вторгнення РФ в Україну

20:41 12.01.2022
Вашингтон зробив помилку, не зажадавши деескалації до переговорів із РФ

Вашингтон зробив помилку, не зажадавши деескалації до переговорів із РФ

20:35 12.01.2022
Боррель наполягає на участі ЄС в обговоренні українського питання США та НАТО з Росією

Боррель наполягає на участі ЄС в обговоренні українського питання США та НАТО з Росією

20:28 12.01.2022
Експосол США в Україні Гербст: Путін розуміє, що масштабне вторгнення в Україну загрожує серйозними санкціями

Експосол США в Україні Гербст: Путін розуміє, що масштабне вторгнення в Україну загрожує серйозними санкціями

20:15 12.01.2022
Азербайджан не прагне до ЄС, оскільки перспектив членства немає навіть у середньостроковій перспективі

Азербайджан не прагне до ЄС, оскільки перспектив членства немає навіть у середньостроковій перспективі

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ракета SpaceX стартувала на орбіту зі 105 супутниками, серед яких український "Січ"

ДБР затримало екснардепа "Блоку Петра Порошенка" Немировського за шахрайство

Заступника начальника відділу Офісу генпрокурора викрито на підбурюванні до надання хабара в $150 тис.

Кулеба: В ОБСЄ пролунала консолідована міжнародна підтримка України в умовах агресії РФ

У Європі спостерігається найвищий ризик виникнення війни за 30 років - голова ОБСЄ

ОСТАННЄ

Менше ніж половина американців схвалюють методи Байдена щодо боротьби з COVID-19

Глава МЗС Німеччини відвідає Україну 17 січня

У Нідерландах пом'якшать обмеження, незважаючи на хвилю "омікрону"

Шольц повідомив, що представники "нормандської четвірки" незабаром продовжать переговори

Стадо зубрів провалилося під лід у Біловезькій пущі, загинули понад 20 тварин

Незабаром очікується оприлюднення графіка відновлення рейсів із Казахстану в Україну - МЗС

Ракета SpaceX стартувала на орбіту зі 105 супутниками, серед яких український "Січ"

ДБР затримало екснардепа "Блоку Петра Порошенка" Немировського за шахрайство

Російські найманці порушили режим припинення вогню біля Станиці Луганської та Причепилівки

Заступника начальника відділу Офісу генпрокурора викрито на підбурюванні до надання хабара в $150 тис.

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА