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12:24 13.01.2022

Переговори РФ-США відбулися невдало, погрози нових санкцій оцінюються негативно - Кремль

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Переговори РФ-США відбулися невдало, погрози нових санкцій оцінюються негативно - Кремль

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про можливість упровадження Росією санкцій у відповідь проти президента США Джо Байдена, заявив, що це стало б надзвичайним заходом, який можна порівняти з розривом відносин.

Під час спілкування з журналістами увагу представника Кремля звернули на проект нових американських санкцій проти РФ, які, зокрема, зачіпають і президента Росії Володимира Путіна. У Пєскова поцікавилися, чи може Москва у разі ухвалення цих санкцій відповісти дзеркально та впровадити обмеження проти Байдена.

"Впровадження санкцій проти глави держави або проти глави Росії - це надзвичайний захід, який можна порівняти з розривом відносин", - відповів Пєсков.

"Що готова робити Росія? Росія завжди готова і робитиме те, що найкраще відповідає інтересам нашої країни", - додав він.

Крім того, у Кремлі припускають, що протягом наступних днів від США та НАТО очікується письмова відповідь за підсумками консультацій щодо гарантій безпеки.

"І за першим, і за другим раундом, наскільки ми зрозуміли, усе-таки ми можемо очікувати протягом майбутніх днів якісь конкретні письмові формулювання", - сказав Пєсков.

Теги: #рф #переговори #сша
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