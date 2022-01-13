Профільні комітети Ради нагадали про право України визначати свої дії для вступу до НАТО та ЄС

Комітети Верховної Ради з питань інтеграції до Європейського Союзу та з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва виступили із заявою, в якій нагадали про право України самостійно визначати вектор інтеграції у питанні розширення та набуття повноправного членства у Європейському Союзі та НАТО.

"Ми, члени комітетів Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу та з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва… зазначаємо, що Україна, Європейський Союз та НАТО єдині у своїй позиції щодо суверенного права України, Грузії та Молдови визначати вектор подальшої інтеграції, зокрема у питанні розширення та набуття Україною повноправного членства в ЄС та НАТО", - йдеться у спільній заяві парламентських комітетів, оприлюдненій на сайті парламенту.

Комітети засудили позицію Російської Федерації, спрямовану на блокування прогресу в рамках міжнародних політико-дипломатичних зусиль щодо врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, зокрема у "нормандському форматі".

У заяві наголошується, що лише Організація Північноатлантичного договору та Україна мають право ухвалювати рішення щодо її вступу до НАТО.

"Набуття повноправного членства в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору (НАТО) є стратегічним курсом України, закріпленим у Конституції", - наголошується у документі.