Події

07:19 13.01.2022

Українського військовослужбовця травмовано за добу на Донбасі

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Українського військовослужбовця травмовано за добу на Донбасі

Минулої доби на Донбасі бойове травмування отримав український військовослужбовець, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. З початку цієї доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, повідомили у пресцентрі штабу ООС.

"Минулої доби, 12 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 1 із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння… В результаті дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав бойове травмування. Військовий перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я. – задовільний”, – йдеться у ранковому зведенні на сторінці штабу у Facebook у четвер.

Противник відкривав вогонь із ручних і станкових протитанкових гранатометів та мінометів калібру 120-мм.

"Станом на 7:00, 13 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - констатували в штабі.

 

 

Теги: #зведення #оос
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