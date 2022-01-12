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21:00 12.01.2022

Сенатори США закликають вжити заходів, щоб не допустити запуску "Північного потоку-2"

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Сенатори США закликають вжити заходів, щоб не допустити запуску "Північного потоку-2"

Сенатори-демократи США у законопроекті, який передбачає санкції проти РФ у разі нападу на Україну, закликають вжити заходів, щоб "Північний потік-2" ніколи не розпочав роботу.

"США повинні розглядати всі можливі та належні заходи, щоб запобігти початку використання "Північного потоку-2", - йдеться у законопроекті, оприлюдненому у середу.

Сенатори зазначають, що для цього потрібно розглянути, зокрема, "санкції проти структур та фізосіб, які відповідають за планування, будівництво та експлуатацію трубопроводу. Крім того, слід працювати на дипломатичному рівні".

У документі йдеться, що у разі його схвалення у держсекретаря США Ентоні Блінкена буде не більше 30 днів на те, щоб визначити, чи відповідає інтересам США ухвалене торік рішення про виведення з-під санкцій компанії-оператора газопроводу Nord Stream 2 AG, "особливо - у світлі військового посилення РФ уздовж кордону з Україною".

Також сенатори вважають за потрібне вводити санкції проти структур та фізосіб, пов'язаних з "Північним потоком-2", якщо РФ нападе на Україну.

Крім того, вони переконані, що США, якщо РФ нападе на Україну, варто розглянути можливість санкцій щодо нафтогазової сфери, вугільної промисловості, сфери видобутку корисних копалин, а також проти будь-якого іншого сектора, введення санкцій проти якого, на думку президента США, відповідає нашим національним інтересам. У документі йдеться, що заходи можуть стосуватися як фізосіб, так і юридичних осіб.

У цій частині законопроекту немає чіткого переліку компаній, проти яких сенатори хотіли б побачити санкції: у законопроекті йдеться, що цей перелік у разі потреби має становити сам президент США.

 

 

Теги: #сша #росія #сенат #газопровід
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