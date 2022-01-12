Події

20:02 12.01.2022

Слідство розраховує на обрання запобіжного заходу Порошенку в день його повернення до України 17 січня

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Слідство розраховує на обрання запобіжного заходу Порошенку в день його повернення до України 17 січня

Органи досудового розслідування розраховують на проведення всіх необхідних процесуальних дій, зокрема обрання запобіжного заходу, стосовно п'ятого президента України (2014-2019 рр.), народного депутата України Петра Порошенка в день його повернення з-за кордону, яке, за даними ЗМІ, заплановано на понеділок, 17 січня.

"Ухилення п'ятим президентом України від виконання процесуальних обов’язків підозрюваного та від явки до суду може розцінюватись як один із ризиків, що надасть підстави слідчому судді для постановлення рішення про застосування найсуворішого запобіжного заходу", - повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань (ДБР) у середу.

Далі буде.

Теги: #дбр #порошенко #запобіжний_захід
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