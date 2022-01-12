Події

18:48 12.01.2022

Президент Азербайджану повідомив про загибель до восьми вірменських військових у перестрілці 11 січня

1 хв читати
Президент Азербайджану повідомив про загибель до восьми вірменських військових у перестрілці 11 січня

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що 11 січня азербайджанські військові вогнем у відповідь на кордоні з Вірменією знищили від шести до восьми вірменських військових, у противника була велика кількість поранених.

"Учора було вчинено чергову воєнну провокацію проти азербайджанських військовослужбовців, абсолютно невмотивована агресія, внаслідок якої був убитий азербайджанський військовослужбовець. Це не перший випадок, який відбувається після війни. На жаль, усі попередні наші дії досі не стали уроком для Вірменії. І вчорашній випадок не був винятком", - сказав Алієв у середу в інтерв'ю азербайджанським телеканалам.

За його словами, у відповідь ЗС Азербайджану вдалися до рішучих дій. "У результаті за даними, які я отримав від міністра оборони, від шести до восьми військовослужбовців ворожої сторони було знищено, багато поранено", - сказав президент.

"Вони повинні розуміти, що смерть азербайджанського військовослужбовця просто так не зійде їм з рук. Незважаючи на численні прохання, благання, я сказав би, з підключенням російських миротворців, хоча це сталося не в зоні їхньої відповідальності, це сталося на кордоні в Кельбаджарському напрямку, о 21.30 я дав команду припинити вогонь і дати можливість вірменській стороні забрати численних поранених", - зазначив Алієв.

Він додав, що, отже, Азербайджан знову проявив гуманізм.

Теги: #вірменія #азербайджан
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:39 12.01.2022
Троє вірменських військових загинули під час боїв 11 січня

Троє вірменських військових загинули під час боїв 11 січня

07:19 06.01.2022
Пашинян заявив, що ухвалив рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ до Казахстану для стабілізації обстановки

Пашинян заявив, що ухвалив рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ до Казахстану для стабілізації обстановки

13:27 27.12.2021
Баку й Тегеран усунули напруженість у двосторонніх відносинах - МЗС Азербайджану

Баку й Тегеран усунули напруженість у двосторонніх відносинах - МЗС Азербайджану

12:43 27.12.2021
Азербайджан пропонує Вірменії розпочати делімітацію кордону без передумов

Азербайджан пропонує Вірменії розпочати делімітацію кордону без передумов

07:53 20.12.2021
Представниця Вірменії перемогла на дитячому конкурсі "Євробачення-2021"

Представниця Вірменії перемогла на дитячому конкурсі "Євробачення-2021"

12:11 19.12.2021
Глава Євроради назвав жест із передання 10 військових Вірменії таким, що демонструє обопільну волю до зміцнення довіри між Баку і Єреваном

Глава Євроради назвав жест із передання 10 військових Вірменії таким, що демонструє обопільну волю до зміцнення довіри між Баку і Єреваном

20:01 07.12.2021
Суд ООН зобов'язав Азербайджан боротися проти дискримінації вірменів, а Вірменію проти дискримінації азербайджанців

Суд ООН зобов'язав Азербайджан боротися проти дискримінації вірменів, а Вірменію проти дискримінації азербайджанців

11:44 05.12.2021
У Луганській області біля кордону з РФ затримали чотирьох нелегалів з Азербайджану

У Луганській області біля кордону з РФ затримали чотирьох нелегалів з Азербайджану

07:49 05.12.2021
Анонсована представником ЄС зустріч глав МЗС Вірменії та Азербайджану у Стокгольмі не відбулася

Анонсована представником ЄС зустріч глав МЗС Вірменії та Азербайджану у Стокгольмі не відбулася

19:43 02.12.2021
Глава МЗС Азербайджану звинувачує Вірменію в невиконанні зобов'язань щодо нормалізації конфлікту навколо Карабаху

Глава МЗС Азербайджану звинувачує Вірменію в невиконанні зобов'язань щодо нормалізації конфлікту навколо Карабаху

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росія не обіцяла деескалацію, але й не заявляла про те, що її не буде - заступниця держсекретаря США

НАТО підтвердило Росії політику відкритих дверей - Столтенберг

Адвокати Порошенка вимагають призначити судове засідання щодо запобіжного заходу в день повернення до Києва

Шмигаль: Ми очікуємо, що 2022 рік стане роком завершення пандемії COVID-19

Заступника начальника управління "Київзеленбуду" затримано на отриманні 1,75 млн грн "відкату"

ОСТАННЄ

За минулий тиждень у світі виявили рекордне збільшення нових випадків COVID-19

Джонсон вибачився за відвідування вечірки під час локдауну у 2020 році

Глава МОЗ Швейцарії припустив, що "омікрон" може покласти край коронавірусній пандемії

14 категорій поліцейських отримають збільшення зарплати на 5% уже в січні - глава Нацполіції

В центрі Одеси правоохоронці перевірили повідомлення про мінування ялинки - вибухівки не виявлено

США готові до подальших контактів з РФ, деякі її пропозиції неприйнятні, щодо інших можливий діалог - заступниця держсекретаря Шерман

Російські найманці на Донбасі один раз порушили режим тиші

СБУ викрила шахраїв, які підробили документ із підписом голови кібердепартаменту служби

Столтенберг: Не Україна становить загрозу Росії, а Росія - Україні

Станцію "Вокзальна" київського метро відчинено після перевірки, вся підземка працює у звичайному режимі

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА