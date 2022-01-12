Президент Азербайджану повідомив про загибель до восьми вірменських військових у перестрілці 11 січня

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що 11 січня азербайджанські військові вогнем у відповідь на кордоні з Вірменією знищили від шести до восьми вірменських військових, у противника була велика кількість поранених.

"Учора було вчинено чергову воєнну провокацію проти азербайджанських військовослужбовців, абсолютно невмотивована агресія, внаслідок якої був убитий азербайджанський військовослужбовець. Це не перший випадок, який відбувається після війни. На жаль, усі попередні наші дії досі не стали уроком для Вірменії. І вчорашній випадок не був винятком", - сказав Алієв у середу в інтерв'ю азербайджанським телеканалам.

За його словами, у відповідь ЗС Азербайджану вдалися до рішучих дій. "У результаті за даними, які я отримав від міністра оборони, від шести до восьми військовослужбовців ворожої сторони було знищено, багато поранено", - сказав президент.

"Вони повинні розуміти, що смерть азербайджанського військовослужбовця просто так не зійде їм з рук. Незважаючи на численні прохання, благання, я сказав би, з підключенням російських миротворців, хоча це сталося не в зоні їхньої відповідальності, це сталося на кордоні в Кельбаджарському напрямку, о 21.30 я дав команду припинити вогонь і дати можливість вірменській стороні забрати численних поранених", - зазначив Алієв.

Він додав, що, отже, Азербайджан знову проявив гуманізм.