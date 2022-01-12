Події

16:04 12.01.2022

Станції київського метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" та пересадка відчинені після перевірки

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Станції київського метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" та пересадка відчинені після перевірки

На станціях київського метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" та пересадці не виявлено вибухонебезпечних предметів, повідомляє прес-служба Київського метрополітену в Telegram-каналі за підсумками перевірки.

"Станції "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" та пересадку перевірено й відчинено для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - зазначається в повідомленні.

Перевірка на станції "Театральна" та пересадці, а також станції "Вокзальна" триває.

Як повідомлялося, станції київського метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Театральна", а також "Вокзальна" були тимчасово зачинені через анонімний дзвінок про мінування.

 

Теги: #метро #перевірка
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