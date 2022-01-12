Офіс президента у День українського політв'язня: згадуємо наших дисидентів із вдячністю за те, що наближали нашу незалежність

В Офісі президента України з нагоди Дня українського політв'язня висловили подяку дисидентам за те, що вони вірили в Україну та наближали її незалежність.

"Сьогодні – День українського політв'язня. Цього дня 50 років тому почалася операція "Блок", організована КДБ проти діячів української культури, науки, духовності. Майже одночасно було заарештовано більшість відомих представників інтелігенції. Розпочався "генеральний погром" українського шістдесятництва. 12 січня 1972 року в Києві відбулися арешти поета Василя Стуса, літературного критика Івана Світличного, філософа Євгена Сверстюка, математика й публіциста Леоніда Плюща, багатолітнього в'язня сталінських таборів Данила Шумука, лікаря Миколи Плахотнюка, інженера-економіста Зиновія Антонюка, реставратора Олеся Сергієнка, поета Івана Коваленка", - йдеться у повідомленні у Telegram-каналі.

У ОП нагадали, що у Львові були заарештовані публіцист В'ячеслав Чорновіл, журналіст Михайло Осадчий, релігійний діяч Іван Гель, художниця Стефанія Шабатура, поетеса Ірина Стасів-Калинець, а також пізніше затримали лікаря Семена Глузмана, бібліотекарку Надію Світличну, священика Василя Романюка.

"Загалом до кінця 1972 року в Києві, Львові, Харкові, Бориславі, Івано-Франківську, Кременчуку, Скадовську та інших містах України було заарештовано близько ста осіб. А до кінця 1974 року – майже 200. Попри репресії, ув’язнення й тортури, яких зазнали українські дисиденти, вони на власному прикладі довели можливість протистояти авторитарному режиму – словом, вірою, незламною волею, прагненням свободи, навіть ціною власного життя. Сьогодні згадуємо наших дисидентів із вдячністю за те, що вони вірили в Україну та наближали нашу незалежність", - наголосили в Офісі президента.