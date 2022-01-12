Події

13:10 12.01.2022

Виведення військових ОДКБ із Казахстану розпочнеться 13 січня - Токаєв

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Виведення військових ОДКБ із Казахстану розпочнеться 13 січня - Токаєв

Президент Касим-Жомарт Токаєв анонсував виведення миротворчих сил ОДКБ із Казахстану на четвер, 13 січня.

"Завтра розпочинається організоване виведення миротворчого контингенту ОДКБ", - сказав Токаєв під час засідання оперативного штабу в Алмати в середу.

Висловлювання президента наводить його прес-служба.

"У мене були переговори з керівниками відповідних держав. Користуючись можливістю, я хотів би висловити вдячність командуванню контингенту за виконану роботу протягом декількох днів", - зазначив він.

Теги: #виведення #одкб #казахстан
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