Події

12:07 12.01.2022

Суд залишив під вартою колишнього "голову" підпільної в'язниці "Ізоляція"

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Суд залишив під вартою колишнього "голову" підпільної в'язниці "Ізоляція"

Шевченківський районний суд Києва залишив під вартою до 2 лютого голову незаконної в'язниці на тимчасово окупованій території Донецької області "Ізоляція" Дениса Куликовського, затриманого СБУ у листопаді 2021 року.

"Клопотання старшого слідчого… ГСУ СБУ, погоджене з прокурором Офісу генпрокурора щодо продовження терміну застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити", - йдеться у рішенні суду від 29 грудня 2021 року, оприлюдненому в Єдиному реєстрі судових рішень.

Відповідно до рішення суду, безальтернативний арешт продовжено до 2 лютого 2022 року.

У самому рішенні суду не зазначено імені підозрюваного, але, за інформацією джерела агентства в правоохоронних органах, ідеться про Куликовського. Також про це свідчить характер висунутих підозр та обставини справи.

Як повідомлялося, 9 листопада контррозвідники Служби безпеки України затримали в Києві колишнього бойовика терористичної організації "ДНР", голову незаконної в'язниці на тимчасово окупованій території Донецької області "Ізоляція" Дениса Куликовського.

"За інформацією СБУ, цей чоловік організовував та брав безпосередню участь у вбивствах і тортурах протиправних ув'язнених громадян України. Щодо колишнього бойовика здійснюються визначені законодавством процесуальні дії", - розповіли у відомстві.

Зловмисника було затримано в межах раніше відкритого кримінального провадження за 4 статтями Кримінального кодексу України: ст.149 (торгівля людьми); ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); ст.260 (створення непередбачених законом воєнізованих чи збройних формувань); ст.438 (порушення законів та звичаїв війни).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Глава Служби безпеки України Іван Баканов спростував інформацію про те, що колишній "голова" підпільної в'язниці "Ізоляція" в Донецьку Денис Куликовський мав угоду зі слідством.

"Він не міг укладати жодних угод зі Службою безпеки України. Особисто зі мною він 100% жодних угод не укладав. Якби він відповідні угоди уклав, то я думаю, що його ніколи не затримали б, на моє особисте суб'єктивне переконання", – сказав Баканов на брифінгу.

Теги: #начальник #арешт #ізоляція
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