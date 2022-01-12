Події

10:43 12.01.2022

У вестибюлі на станції метро в центрі Харкова обвалилася стеля, ніхто не постраждав

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У вестибюлі на станції метро в центрі Харкова обвалилася стеля, ніхто не постраждав

У Харкові у вестибюлі на станції метро "Площа Конституції" частково обвалилася стеля, внаслідок пригоди ніхто не постраждав, повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю міськради Юрій Сидоренко.

"Там уже працює комісія метрополітену, з'ясовує причини того, що сталося. Найголовніше, що ніхто не постраждав... Про причини обвалення повідомимо, щойно вони будуть зрозумілі", - написав Сидоренко на своїй сторінці у Facebook.

Він пообіцяв, що найближчим часом буде перевірено стелі у всіх вестибюлях на всіх станціях метро.

Теги: #метро #обвалення #харків
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