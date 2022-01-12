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10:36 12.01.2022

РФ за політично-релігійними обвинуваченнями переслідує 130 громадян України, з них 121 особа в ув'язненні - омбудсмен

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РФ за політично-релігійними обвинуваченнями переслідує 130 громадян України, з них 121 особа в ув'язненні - омбудсмен

На сьогодні РФ за політично-релігійними обвинуваченнями переслідує 130 громадян України, з яких 121 перебуває в ув'язненні, зокрема дві жінки, заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Сьогодні - День українського політв’язня… Наразі РФ за політично-релігійними вмотивованими звинуваченнями переслідує 130 громадян України, з яких 121 перебуває в ув'язненні, у тому числі дві жінки (15 – у тимчасово окупованому Криму, 106 – на території Російської Федерації), та 9 осіб позбавлені права на свободу пересування", - написала Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Також, за її інформацією, 76 осіб уже засуджено на тривалі терміни, 45 осіб перебувають під судом та слідством. Омбудсмен наголосила, що серед ув'язнених – багатодітні батьки, люди з тяжкими захворюваннями, громадські журналісти та правозахисники.

"У сім'ях українських політв'язнів Кремля залишилися без батьківської опіки та уваги 207 неповнолітніх дітей", - зазначила Денісова.

Зокрема, омбудсмен наголосила, що захист прав українців та їх звільнення є її пріоритетом і "спільним завданням усіх органів влади та міжнародної спільноти задля остаточної мети – повернення на батьківщину".

Теги: #омбудсмен #політвязні
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