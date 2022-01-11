У Подільському районі Києва рятувальники ліквідують велику пожежу в ангарі

Рятувальники локалізували пожежу, що виникла ввечері в ангарі у Подільському районі столиці, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Києві.

"О 17:46 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на вул. Світлицького, 35 у Подільському районі столиці... По прибуттю, бійці встановили, що займання сталося в 1-поверховому металевому ангарі орієнтовним розміром 15х20 м, прибудованому до 2-поверхової будівлі кондитерського цеху. Оскільки існує загроза розповсюдження полум’я на всю площу ангару, рятувальники передали про підвищений ранг пожежі", - йдеться у повідомленні у Facebook.

О 18:58 спалах локалізовано на площі 300 кв. м. Ліквідація триває.

На місці задіяно 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 36 фахівців особового складу.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.