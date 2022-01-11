Події

19:19 11.01.2022

Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 3 квітня

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Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 3 квітня

Парламентські вибори відбудуться в Угорщині на початку квітня, повідомляє у вівторок агентство Bloomberg із посиланням на президента країни Яноша Адера.

В опублікованому комюніке Адера зазначено, що голосування відбудеться 3 квітня.

Агентство зазначає, що вибори стануть "найбільшим з 2010 року викликом для прем'єра країни Віктора Орбана".

Згідно з більшістю опитувань, партія Орбана "Фідес" може лише незначно випередити опозиційний альянс шести партій на виборах і втратити нинішню впевнену більшість у дві третини місць у парламенті.

Орбан обіймає посаду прем'єра країни з 2010 року.

Теги: #дата #вибори #угорщина
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