Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 3 квітня

Парламентські вибори відбудуться в Угорщині на початку квітня, повідомляє у вівторок агентство Bloomberg із посиланням на президента країни Яноша Адера.

В опублікованому комюніке Адера зазначено, що голосування відбудеться 3 квітня.

Агентство зазначає, що вибори стануть "найбільшим з 2010 року викликом для прем'єра країни Віктора Орбана".

Згідно з більшістю опитувань, партія Орбана "Фідес" може лише незначно випередити опозиційний альянс шести партій на виборах і втратити нинішню впевнену більшість у дві третини місць у парламенті.

Орбан обіймає посаду прем'єра країни з 2010 року.