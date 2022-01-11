У Києві затримали чоловіка з бойовою гранатою у кишені, йому загрожує до 7 років ув'язнення - поліція

Співробітники Національної поліції викрили у Святошинському районі столиці чоловіка, який носив у кишені бойову гранату РГД-5 та запал до неї, повідомляє пресслужба поліції Києва у вівторок.

"Під час поверхового огляду в кишені киянина правоохоронці виявили предмет, схожий на гранату РГД-5 та запал до неї. Слідчий влучив небезпечні предмети та направив на відповідну експертизу. За попереднім висновком фахівців профільної служби, вилучене належить до категорії боєприпасів, придатних до проведення вибуху", - йдеться у повідомленні.

У поліції уточнюють, що фігуранта, яким виявився раніше не судимий чоловік 1981 року народження, було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі поліцейські встановлюють походження боєприпасу.

"Проводиться досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України - носіння бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Фігуранту готується повідомлення про підозру", - наголошують правоохоронці.

Вони уточнюють, що санкція статті передбачає від трьох до семи років ув'язнення.